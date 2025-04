DJ PTA-News: Securize IT Solutions AG: Veräußerung von RNT Rausch GmbH und Erwerb der Smarteag AG mit fibrisTerre

München (pta000/28.04.2025/09:42 UTC+2)

• Neues Geschäftsmodell mit starker Marge hinzugewonnen • Ausblick 2025 der neu formierten Securize-Gruppe

München, 28.04.2025 - Die Securize IT Solutions AG ("Securize", ISIN DE000A2TSS58) hat sämtliche Anteile an der RNT Rausch GmbH, Ettlingen ("RNT"), an die Pyramid AG, München ("Pyramid"), veräußert und gleichzeitig von der Pyramid sämtliche Aktien an der Smarteag AG, München ("Smarteag") und ca. 96,66% der Aktien an der 4industries AG, München (" 4industries") erworben.

Die Smarteag besitzt eine Mehrheitsbeteiligung von 51% and der fibrisTerre Systems GmbH, Berlin ("fibrisTerre"). fibrisTerre Systems ist ein führender Hersteller von verteilten Glasfaser-Sensoriksystemen ("Distributed Fiber Optic Sensing"), die eine unterbrechungsfreie Fernüberwachung von Bauwerken und großen Infrastrukturanlagen ermöglichen. Mit der patentierten Brillouin-Technologie, die kleinste Veränderungen in Dehnung und Temperatur kontinuierlich erkennt und lokalisiert, setzt fibrisTerre neue Maßstäbe in Sachen Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit und liefert wertvolle Einblicke in den Zustand kritischer Anlagen in Bereichen wie Geotechnik und Bauingenieurwesen, erneuerbare Energien, Transportwesen, Bergbau, Pipelines, Bohrlöcher, Stromkabel und mehr. Mit fibrisTerre erhält die Securize eine neues und margenstarkes Geschäftsmodell. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete die fibrisTerre nach vorläufigen Zahlen bei einem Umsatz von EUR 2,2 Mio. ein EBITDA von EUR 0,3 Mio. und weist damit eine EBITDA-Marge von über 10 % aus.

Christian Damjakob, Vorstand der Securize IT Solutions AG, kommentiert: "Die fibrisTerre Systems GmbH besitzt ein hoch spezialisiertes Geschäftsmodell mit ansprechenden Margen, das sich in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt hat. Die Sensortechnologie von fibrisTerre wird weltweit bereits in zahlreichen Überwachungsprojekten eingesetzt und verspricht weiteres Wachstumspotenzial für die Zukunft."

Nach den genannten Transaktionen hält die Securize weiterhin die 100%ige Beteiligung an der Schweizer Diso AG und neu die indirekte 51%ige Beteiligung an der fibrisTerre Systems GmbH in Berlin.

Als Ausblick der neu formierten Securize-Gruppe für das Geschäftsjahr 2025 erwartet der Vorstand einen addierten Umsatz in einer Bandbreite von rund EUR 5,5 Mio. bis 6,5 Mio. und ein addiertes positives EBITDA in einer Bandbreite von etwa EUR 0,3 Mio. bis 0,6 Mio.

Mit dem Barkaufpreis von EUR 2,5 Mio. für den Verkauf der RNT führt die Securize die aufgenommenen Akquisitionsfinanzierungen zurück. Zudem verzichteten die damaligen Verkäufer der RNT auf die bisher einbehaltenen Kaufpreisansprüche von EUR 0,7 Mio. Damit ist die Securize durch die Transaktionen weitegehend entschuldet.

"Die Rückzahlung des Akquisitionskredites und die erwartete positive Ergebnisentwicklung geben uns neue Spielräume für den Ausbau unseres Beteiligungsportfolios. Wir konzentrieren uns dabei auf kleine, profitable und wachstumsstarke Firmen im IT- und Sensorik-Bereich", ergänzt Christian Damjakob.

Zu dem Barkaufpreis für den Verkauf der RNT tritt eine weitere Kaufpreiskomponente, die die RNT mit dem 6,95-fachen des EBITDA des Jahres 2025 bewertet und ein Earn-out in Höhe von 20% des EBITDA der RNT des Jahres 2026. Die Pyramid ist berechtigt, einen sich ggf. aus der weiteren Kaufpreiskomponente ergebenden zusätzlichen Kaufpreis zu bis zu 80% in eigenen Aktien zu bedienen.

Zusammen mit dem Erwerb der Anteile an der Smarteag und der 4industries hat die Securize Forderungen der Pyramid gegen die Smarteag AG und die 4industries AG aus Darlehen und aus laufender Geschäftstätigkeit erworben. Im Gegenzug hat die Securize die ihr noch zustehenden Ansprüche gegen die Altgesellschafter an die Pyramid abgetreten.

Der Begriff EBITDA wird verwendet als Summe aus Umsatzerlösen, Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, Andere aktivierte Eigenleistungen und Sonstige betriebliche Erträge, abzüglich Materialaufwand, Personalaufwand und Sonstige betriebliche Aufwendungen.

