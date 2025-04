EQS-Ad-hoc: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Fusionen & Übernahmen

24.04.2025 / 18:42 CET/CEST

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung - The NAGA Group erwirbt Trade.com UK - Hamburg, 24. April 2025 - Das Finanztechnologieunternehmen The NAGA Group AG hat über seine Tochtergesellschaft Key Way Group Ltd., Gibraltar, einen Kaufvertrag zum Erwerb aller Anteile an Trade Capital UK (TCUK) Ltd., einem Finanzdienstleistungsunternehmen, das von der Financial Conduct Authority (FCA) reguliert wird, abgeschlossen. Mit dieser Akquisition wird die The NAGA Group AG wieder in den britischen Markt eintreten. TCUK verwaltet ein Kundeneigenkapital von 1,88 Mio. GBP. Die NAGA Group AG geht davon aus, zusätzliches Geschäft zu generieren, indem sie ihr einzigartiges Produktangebot in Partnerschaft mit TCUK auf dem britischen Markt einführt. Der Kaufpreis für die Akquisition beläuft sich auf 1,24 Mio. GBP, einschließlich Nettoliquidität in Höhe von rund 0,59 Mio. GBP. Der Abschluss des Kaufvertrags steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigung und wird voraussichtlich bis 2026 zum Umsatz von NAGA in Höhe von 6,5 Mio. EUR und zum EBITDA von 2,5 Mio. EUR beitragen, natürlich alles unter der Voraussetzung, dass er zuvor die behördliche Genehmigung der FCA erhält.



