Schaeffler-Hauptversammlung wählt neue Aufsichtsräte und beschließt Dividende von 0,25 Euro je Aktie



24.04.2025 / 18:53 CET/CEST

Zustimmung zu allen Tagesordnungspunkten

Beschlüsse zur Umwandlung von Inhaber- in Namensaktien und Dividende

Familiengesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender Georg F. W. Schaeffler bedankte sich bei ausscheidenden Aufsichtsräten und begrüßte drei neue Mitglieder

Vorstandsvorsitzender Klaus Rosenfeld erläuterte in seiner Rede den Weg zur führenden Motion Technology Company

Herzogenaurach | 24. April 2025 | Die Schaeffler AG hat am heutigen Donnerstag die erste Hauptversammlung nach der Verschmelzung mit der Vitesco Technologies Group AG ("Vitesco") abgehalten. Die Hauptversammlung fand in Präsenz am Hauptsitz des Unternehmens in Herzogenaurach statt. Rund 520 Aktionärinnen und Aktionäre nahmen vor Ort teil.

Teilnahmequote von rund 85 Prozent

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassungen waren rund 801 Millionen stimmberechtigte Aktien vertreten, dies entspricht einem Anteil von rund 85 Prozent der ausgegebenen Aktien. In Form einer Einzelabstimmung haben die Aktionärinnen und Aktionäre mehrheitlich für eine Entlastung der Vorstandsmitglieder jeweils für ihre Amtszeit innerhalb des Geschäftsjahres 2024 gestimmt. Ebenso wurde mehrheitlich für eine Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für ihre jeweilige Amtszeit innerhalb des Geschäftsjahres 2024 gestimmt.

Die Hauptversammlung billigte auch alle weiteren Tagesordnungspunkte mit Mehrheitsbeschluss. Dem Vorschlag, eine Dividende von 0,25 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie auszuschütten, stimmte sie ebenso zu wie der Umstellung von Inhaber- auf Namensaktien, wie sie außerhalb Deutschlands bereits weit verbreitet sind. "Die Eintragung aller Aktionärinnen und Aktionäre in das Aktienregister macht es zukünftig beiden Seiten noch leichter, in Kontakt zu treten, auch und vor allem bei der Vorbereitung künftiger Hauptversammlungen", sagte Georg F. W. Schaeffler, Familiengesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Schaeffler AG: "Eine transparente und direkte Kommunikation mit unseren Aktionären hat für uns einen hohen Stellenwert und die Hauptversammlung ist eine wertvolle Gelegenheit zum direkten Austausch."

Drei neue Aufsichtsratsmitglieder und mehr Flexibilität dank neuer Staffelstruktur

Im Rahmen der Hauptversammlung wurden auch sämtliche Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat neu gewählt. Diese Gelegenheit wurde genutzt, den Übergang zu einer Staffelstruktur, einem sogenannten "Staggered Board", einzuleiten. Das bedeutet, dass die Amtszeiten der Aufsichtsratsmitglieder künftig zu unterschiedlichen Zeitpunkten enden, was sowohl die personelle Kontinuität als auch die Flexibilität des Aufsichtsrats stärken soll.

Mit Susanne Heckelsberger, Manfred Eibeck und Kommerzialrat (KR) Joachim Hirsch sind im Zuge dieser Wahl drei neue Mitglieder für die Anteilseigner-Seite in den Aufsichtsrat eingezogen. Mit dem Einzug der drei ehemaligen Aufsichtsräte von Vitesco wird dem mit Vitesco im November 2023 abgeschlossenen Business Combination Agreement entsprochen, die Besetzung des Aufsichtsrats an die Anforderungen des Unternehmens nach der Verschmelzung anzupassen. "Mit ihrer Expertise im Automobilbereich sind die neuen Mitglieder ein großer Gewinn für den Schaeffler-Aufsichtsrat. Ich freue mich sehr auf die künftige Zusammenarbeit", erklärte Georg F. W. Schaeffler. Den ausscheidenden Mitgliedern des Aufsichtsrats, Prof. Dr.-Ing. habil Prof. E.h. mult. Dr. h.c. mult. Hans-Jörg Bullinger, Prof. Dr. Bernd Gottschalk und Ulrike Hasbargen, dankte er für ihr langjähriges außerordentliches Engagement: "Sie haben in ihrer Funktion maßgeblich dazu beigetragen, die richtigen Weichen zu stellen, um die Schaeffler Gruppe zu einer führenden Motion Technology Company zu machen."

Bereits am 7. April 2025 hat die Delegiertenversammlung zur Wahl der Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat der Schaeffler AG stattgefunden. Für den Aufsichtsrat gewählt beziehungsweise wiedergewählt wurden Ulrich Schoepplein, Grigore Beutura, Lisa Hinrichsen, Volker Robl, Michael Kicker, Antje Mütherig, Dr. Alexander Putz, Horst Ott, Thomas Höhn und Maja Reusch. Aus dem Gremium ausgeschieden sind mit Ablauf der Hauptversammlung Hanna Köhler, Susanne Lau, Jürgen Schenk, Helga Schönhoff und Markus Zirkel.

Georg F. W. Schaeffler dankte den ausgeschiedenen Mitgliedern des Aufsichtsrats für die gute und konstruktive Zusammenarbeit.

Der Weg zur führenden Motion Technology Company

In seiner Rede erläuterte Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, wie die Vision, die führende Motion Technology Company zu werden, erreicht werden soll. Schaeffler sei durch seine breite Aufstellung mit seinen vier produktorientierten Sparten unabhängiger von Marktschwankungen. Das komme Schaeffler vor allem in dem aktuell schwierigen und dynamischen Marktumfeld zugute. Schaeffler profitiere davon, dass es nach der Akquisition von Vitesco mit seinen Sparten E-Mobility und Powertrain & Chassis Produkte und Lösungen im Erstausrüstungsgeschäft für das gesamte Spektrum von Antriebssträngen, sei es im Bereich von Verbrennungsmotoren oder für Hybrid- oder Elektroantriebe, anbieten könne. Die Sparte Vehicle Lifetime Solutions biete Reparaturlösungen, die immer dann verstärkt nachgefragt würden, wenn die Anzahl der produzierten Autos zurückginge. Dazu komme die Sparte Bearings & Industrial Solutions, die neben dem Autogeschäft diverse andere Sektoren abdecke und so zur Diversifikation beitrage.

Neben diesen vier Sparten sollen, ausgehend von der Innovationskraft und den Kernkompetenzen, neue Wachstumsfelder, zum Beispiel im Bereich Batteriezellen, humanoide Roboter oder Wasserstoff, erschlossen werden. "In Zukunft werden wir Schaeffler noch kundenorientierter aufstellen und uns noch stärker auf die Bedürfnisse unserer Kunden fokussieren. Die Schaeffler Gruppe verfügt, ausgehend von ihrer Technologiekompetenz, seit jeher über ein sehr breites und attraktives Produkt- und Serviceangebot, das wir in acht Produktfamilien unterteilt haben. Unser verbindendes technologisches Element ist die Bewegung. Das ist die Basis, um Schaeffler zur führenden Motion Technology Company zu machen", sagte Klaus Rosenfeld.

Alle detaillierten Dokumente zur Hauptversammlung 2025 finden Sie auf der Webseite von Schaeffler.

Hier finden Sie Bilder von der Hauptversammlung.

