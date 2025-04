Die Woche nach Ostern begann mit einem Börsenbeben, doch am gestrigen Mittwoch standen versöhnliche Töne im Vordergrund. Das schon fast gewohnte Poltern aus dem Weißen Haus gegen Freund und Feind wich einem versöhnlicheren Ton. An den Märkten wurde vor allem gefeiert, dass US-Präsident Donald Trump eine Annäherung mit China in Aussicht stellte und Zölle Gerüchten zufolge schon sehr bald massiv sinken ...

