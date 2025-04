New York - Die US-Börsen haben am Donnerstag deutlich zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 40.093 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,2 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 5.480 Punkten 1,9 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 19.214 Punkten 2,8 Prozent im Plus.Während die Trump-Administration und das chinesische Handelsministerium sich nicht einmal darüber einig sind, ob sie bereits miteinander über die Zollpolitik verhandeln, scheinen die Verhandlungen mit Südkorea zügig voranzuschreiten. Zumindest stellte US-Finanzminister Scott Bessent am Donnerstag eine mögliche Einigung in der kommenden Woche in Aussicht.Ein Ende des von Donald Trump gestarteten Handelskonflikts, der nach Ansicht von Fed-Chef Jerome Powell die Inflation erneut antreiben und das Wirtschaftswachstum verringern könnte, würde auch den von Anlegern erhofften Leitzinssenkungen zugutekommen. In einem Fernsehinterview stellte jedenfalls die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland in Aussicht, dass eine Zinssenkung im Juni möglich wäre - wenn die ökonomischen Daten passen.Unterdessen war die europäische Gemeinschaftswährung am Donnerstagabend stärker: Ein Euro kostete 1,1389 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8780 Euro zu haben.Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 3.340 US-Dollar gezahlt (+1,6 Prozent). Das entspricht einem Preis von 94,30 Euro pro Gramm.Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 66,37 US-Dollar, das waren 25 Cent oder 0,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.