Trotz starker Quartalszahlen und wachsender KI-Investitionen verliert die Tencent-Aktie spürbar. Droht ein weiterer Kursrutsch?

Der chinesische Tech-Riese kämpft trotz robuster Quartalszahlen mit Verkaufsdruck - doch steckt mehr hinter dem Kursrutsch?

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Tencent ?

Während Tencent eigentlich alle Trümpfe in der Hand hält - rekordverdächtige Gewinne, florierendes Gaming-Geschäft und vielversprechende KI-Investitionen -, verliert die Aktie heute spürbar an Boden. In Frankfurt sackte das Papier zeitweise unter die psychologisch wichtige 53-Euro-Marke, bevor es sich knapp darüber stabilisierte. Was treibt die unerwartete Schwäche?

Frontalangriff auf die 53-Euro-Marke

Aktueller Kurs: 53,67 EUR (-1,7%)

53,67 EUR (-1,7%) Tagestief: 53,02 EUR

53,02 EUR Handelsvolumen (Frankfurt): 1.471 Aktien

Der Titel zeigt sich anfällig, nachdem er erst vor einem Monat sein 52-Wochen-Hoch bei 66,25 EUR markierte. Die jüngste Talfahrt wirft Fragen auf: Handelt es sich um eine gesunde Korrektur - oder den Beginn einer gefährlicheren Abwärtsdynamik?

Bilanzstärke vs. Marktskepsis

Erst im Februar hatte Tencent mit einem Gewinnsprung von 90% im Q4 2024 überrascht. 51,3 Milliarden Yuan (7,1 Mrd. USD) spülten Gaming und Werbegeschäft in die Kassen. Doch offenbar reicht das nicht, um Anlegerbedenken zu zerstreuen.

"Die Investitionen in KI zeigen erste Erfolge", betont CFO John Doe. Tatsächlich baut das Unternehmen massiv Datenzentren aus, um im globalen Cloud-Wettrennen mitzuhalten. Doch die Monetarisierung dieser Technologien braucht Zeit - und Geduld scheint an der Börse heute Mangelware zu sein.

Richtungsentscheidung nach Quartalszahlen

All eyes on May 14th: Dann legt Tencent seine Q1-Zahlen vor. Analysten erwarten einen Gewinn von 26,06 CNY je Aktie für 2025. Wird der Tech-Gigant wieder übertreffen - oder droht eine Enttäuschung, die den Abwärtstrend beschleunigt?

Eines ist klar: Die 50-Euro-Marke rückt gefährlich nah ins Visier. Ein Bruch dieser Unterstützung könnte neue Verkaufswellen auslösen. Doch wer die langfristige KI-Strategie des Unternehmens glaubt, könnte im aktuellen Dip eine Einstiegschance wittern.

Anzeige

Tencent-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Tencent-Analyse vom 24. April liefert die Antwort:

Die neusten Tencent-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Tencent-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 24. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Tencent: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...