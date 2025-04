HANNOVER (dpa-AFX) - Beim Autozulieferer Continental kommen die Aktionäre am Freitag (ab 10 Uhr) zur Hauptversammlung in Hannover zusammen. Im Mittelpunkt des Interesses dürfte die Aufspaltung des Konzerns stehen. "Es geht um die bisher tiefgreifendste Neuaufstellung in unserer Unternehmensgeschichte", sagte Vorstandschef Nikolai Setzer in einer vorab veröffentlichten Rede.

Denn aus Continental sollen drei neue Unternehmen entstehen: Da ist die künftig eigenständige Autozuliefersparte. Ihr neuer Name wurde erst am Mittwoch in China vorgestellt: Aumovio. Und da ist die Kunststofftechniksparte Contitech, von der man sich ebenfalls trennen will. Bleiben soll nur noch das angestammte Reifengeschäft - "Tires" (deutsch: Reifen) soll weiter als Continental AG agieren, kündigte Setzer an./kge/DP/jha