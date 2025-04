Die US-Börsen stiegen am Donnerstag, es war der dritte Tagesanstieg in Folge. Endlich. Ich atme auf. Anleger hoffen auf eine Entspannung in US-Präsident Trumps Handelskonflikten. Der S&P 500 legte um 2% zu. Am Montag war es zu einem starken Rutsch gekommen, gefolgt von drei Tagen mit deutlichen Kursgewinnen. Am Dienstag sagte Trump, er sei bereit, in den Zoll-Verhandlungen mit China "sehr zuvorkommend" zu sein. Die Rallye brach aber ab, nachdem chinesische ...

