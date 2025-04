Ingersoll Rand bestätigt Quartalsdividende bei gemischten technischen Signalen. Langfristig übertrifft die Aktie den Markt, doch Analysten zeigen sich uneins.

Quartalsdividende bestätigt Stabilität

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Ingersoll Rand ?

Der Vorstand von Ingersoll Rand hat eine Quartalsdividende von 0,02 US-Dollar pro Aktie beschlossen. Die Ausschüttung erfolgt am 5. Juni an Aktionäre, die die Papiere bis zum 15. Mai halten. Die fortgesetzte Dividendenzahlung unterstreicht die finanzielle Robustheit des Unternehmens und signalisiert Vertrauen in die laufenden Geschäfte.

Technische Indikatoren senden gemischte Signale

Die technische Analyse zeigt derzeit kein klares Bild. Während wöchentliche Indikatoren auf eine leicht positive Tendenz hindeuten, bleiben andere Kennzahlen vorsichtig. Besonders die indische Tochtergesellschaft, ein mittelgroßer Anbieter von Kompressoren und Pumpen, spiegelt diese ambivalente Marktlage wider.

Langfristige Outperformance

Über einen Dreijahreszeitraum hat Ingersoll-Rand (India) den Sensex deutlich übertroffen. Analysten sehen das Hauptziel aktuell bei 87,19 US-Dollar, wobei die Spanne von 65,00 bis 112,00 reicht. Doch was bedeutet diese große Bandbreite für Anleger? Die Differenz zwischen den Extremwerten deutet auf erhebliche Unsicherheiten in der Bewertung hin.

Anzeige

Ingersoll Rand-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Ingersoll Rand-Analyse vom 25. April liefert die Antwort:

Die neusten Ingersoll Rand-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Ingersoll Rand-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Ingersoll Rand: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...