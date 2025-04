Swiss Life Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Swiss Life publiziert Bericht über die Finanzlage - Solvenz bleibt stark



25.04.2025

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zürich, 25. April 2025

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Heute veröffentlicht Swiss Life den Bericht über die Finanzlage. Dieser ergänzt den bereits publizierten Geschäftsbericht 2024 und enthält neben Angaben zu Geschäftstätigkeit, Governance, Risikomanagement auch Informationen zur Solvabilität von Swiss Life. Der Bericht ist unter www.swisslife.com/ergebnisse abrufbar.



Der Bericht über die Finanzlage bestätigt die bereits im März 2025 im Rahmen des Jahresergebnisses 2024 kommunizierte starke Solvenzposition von Swiss Life: Der SST-Quotient der Swiss Life-Gruppe belief sich per 31. Dezember 2024 auf 201% (Vorjahr: 212%). Damit liegt die Solvenzquote oberhalb der strategischen Ambition von 140 bis 190%.



Media Relations

Telefon +41 43 284 77 77

media.relations@swisslife.ch



Investor Relations

Telefon +41 43 284 52 76

investor.relations@swisslife.ch



www.swisslife.com



Swiss Life Group



Swiss Life-Gruppe

Die Swiss Life-Gruppe ist ein führender europäischer Anbieter von umfassenden Vorsorge- und Finanzlösungen. In den Kernmärkten Schweiz, Frankreich und Deutschland bietet Swiss Life über eigene Agenten sowie Vertriebspartner wie Makler und Banken ihren Privat- und Firmenkunden eine umfassende und individuelle Beratung sowie eine breite Auswahl an eigenen und Partnerprodukten an.



Die Beraterinnen und Berater von Swiss Life Select, Tecis, Horbach, Proventus und Chase de Vere vermitteln ihren Kundinnen und Kunden auch passende Produkte von Partnerunternehmen. Swiss Life Asset Managers öffnet institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu Anlage- und Vermögensverwaltungslösungen. Swiss Life unterstützt multinationale Unternehmen mit Personalvorsorgelösungen und vermögende Privatkunden mit strukturierten Vorsorgeprodukten.



Die Swiss Life Holding AG mit Sitz in Zürich geht auf die 1857 gegründete Schweizerische Rentenanstalt zurück. Die Aktie der Swiss Life Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SLHN). Zur Swiss Life-Gruppe gehören auch verschiedene Tochtergesellschaften. Die Gruppe beschäftigt rund 11 000 Mitarbeitende und verfügt über ein Vertriebsnetz mit rund 17 000 Beraterinnen und Beratern.