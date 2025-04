Tesla zeigt sich widerstandsfähig trotz Umsatzrückgängen, während neue Strategien und regulatorische Erleichterungen Hoffnung wecken. Kann der Aufschwung anhalten?

Der Elektroauto-Pionier zeigt sich heute erstaunlich robust - trotz jüngster Enttäuschungen und anhaltender Herausforderungen. Doch was treibt die aktuelle Erholung wirklich an?

Strategische Weichenstellungen

Tesla profitiert offenbar von Elons Musks Ankündigung, sich stärker auf das Kerngeschäft zu konzentrieren. Der umtriebige CEO will seine Beratertätigkeiten für Regierungen reduzieren, was Investoren als positives Signal werteten.

Gleichzeitig halten Fortschritte bei preisgünstigeren Modellen und den Robotaxi-Plänen die Zukunftshoffnungen am Leben. Ein Pilotprojekt in Austin könnte bereits in den Startlöchern stehen - ein wichtiger Meilenstein für die umstrittene Technologie.

Düstere Zahlen, aber Lichtblicke

Die jüngsten Quartalszahlen zeigten jedoch klare Schwächen: Umsatzrückgänge und gesunkene Auslieferungen, verursacht durch Produktionsumstellungen für das Model Y-Update.

Besonders heikel: Die hohen Importzölle in Indien bremsen die Expansion. CFO Taneja bezeichnete den Subkontinent zwar als "heißes" Zielmarkt, räumte aber Käuferängste und Timing-Unsicherheiten ein.

Doch es gibt auch positive Signale: Die US-Regierung plant offenbar Erleichterungen bei Sicherheitsvorschriften für autonomes Fahren - ein klarer Wettbewerbsvorteil gegen chinesische Konkurrenz.

Tech-Rallye als Rückenwind

Aktuell surft der Titel auf einer breiten Tech-Welle mit, die den gesamten Sektor beflügelt. Doch wie nachhaltig ist dieser Aufschwung? Die gemischten Fundamentaldaten und geopolitischen Risiken könnten die Party bald wieder beenden.

