Von Fredy Hasenmaile, Chefökonom Raiffeisen Schweiz St. Gallen - Ostern ist vorbei. Der befürchtete Engpass von Eiern ist in der Schweiz ausgeblieben. Alles in Ordnung demnach? Nicht ganz. In den USA bleiben Eier knapp und teuer, denn dort breitet sich die Vogelgrippe aus. Für den Menschen ist die Gefahr zurzeit gering, doch die Lage könnte leicht ausser Kontrolle geraten. Vogelgrippe - eine ernst zu nehmende Bedrohung Das Vogelgrippevirus ist keineswegs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...