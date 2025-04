Der DAX hat den Donnerstag mit leichten Gewinnen abschließen können. Er ging letztendlich mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 22.064,51 Zählern aus dem Handel. Und auch der Start in den Freitagshandel dürfte freundlich verlaufen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,3 Prozent höher auf 22.130 Punkte.Im Fokus steht neben den Zollentwicklungen derzeit ganz klar die Berichtssaison. Der Internetkonzern Alphabet hab am Vorabend mit starken Zahlen positiv überraschen können. Intel ...

