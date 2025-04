Wiesbaden - Im Februar 2025 sind in Deutschland rund 20.500 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen verletzt worden.Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag nach vorläufigen Ergebnissen mitteilte, waren das rund drei Prozent oder 500 Verletzte weniger als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Verkehrstoten sank im Februar 2025 um neun Personen auf 162. Insgesamt registrierte die Polizei im Februar 2025 rund 174.200 Straßenverkehrsunfälle, das waren etwa 5.000 weniger als im Vorjahresmonat (-3 Prozent). Bei den Ergebnissen ist zu berücksichtigen, dass der Februar 2024 aufgrund des Schaltjahrs einen Tag länger war als der Februar 2025.In den ersten beiden Monaten 2025 erfasste die Polizei insgesamt rund 372.000 Straßenverkehrsunfälle und damit drei Prozent oder 11.100 weniger als im Vorjahreszeitraum. Bei rund 34.100 Unfällen wurden Menschen verletzt oder getötet, das waren zwei Prozent oder 800 Unfälle mit Personenschaden weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Unfälle, bei denen es bei Sachschaden blieb, sank um drei Prozent oder 10.300 auf 337.900, so das Bundesamt.