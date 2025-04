Ein Geheimtipp mit Power: Hier beginnt die nächste Wachstumsstory

Anzeige / Werbung Drei Megatrends. Ein Investment. Dieses Unternehmen vereint Technologie, Nachhaltigkeit und Rohstoffe - präzise dort, wo die Weltwirtschaft wächst. Ein weitgehend unbekanntes Unternehmen steht kurz vor dem Durchbruch. Es hat eine Technologie entwickelt, die alte Batterien deutlich verbessert, wertvolle Rohstoffe zurückgewinnt - und dabei gleich drei Mega-Märkte bedient: Batterie, Recycling und Rohstoffsicherung. Der Aktienkurs ist nach ersten Erfolgen bereits um über 60?% gestiegen. Doch fast niemand kennt die Firma bisher. Die nächste Nachricht könnte den nächsten Kurssprung bringen. Wer früh erkennt, was hier entsteht, könnte von Anfang an dabei sein. 1 Aktie - 3 Chancen: Rohstoffe. Recycling. Batterie-Upgrade. Recycling. Batterie-Upgrade. Rohstoffe. 1 Aktie. 360° Potenzial Wer heute nicht genau hinsieht, könnte eine der größten Investmentgelegenheiten der kommenden Jahre verpassen. Ein Unternehmen, das bisher fast niemand kennt, arbeitet an nichts Geringerem als einem Rundum-Ansatz für die Energiezukunft: Rohstoffgewinnung, innovatives Batterierecycling und ein bahnbrechendes Batterie-Upgrade - alles unter einem Dach. Dieser 360°-Fokus hat bereits erste technologische Durchbrüche hervorgebracht - und könnte ganze Branchen verändern. Die Aktie reagierte schon mit einem Kurssprung von über 60?% - doch das könnte erst der Anfang gewesen sein. Wer vor der nächsten Meldung einsteigt, hat womöglich die Chance auf außergewöhnliche Renditen. Es geht nicht nur darum, wichtige Batterierohstoffe wie Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan und Graphit aus nordamerikanischen Quellen zu sichern - was strategisch enorm relevant ist. Vielmehr geht es darum, ein Unternehmen zu begleiten, das mit seinen Technologien zum Vorreiter einer neuen Batteriegeneration werden kann. - Bitte beachten Sie unbedingt die vollständigen Ad-hoc-Nachrichten und Filings bei den Behörden, sowie die bestehenden Interessenkonflikte und den Disclaimer weiter unten im Text- Advertorial/Werbung (Auftraggeber: Battery X Metals) - Battery X Metals*

WKN: A40X9W

Börsenplätze: Deutsche Börse (Deutschland), Canadian Securities Exchange (CSE, Kanada; Heimatbörse)



MIT EINEM KONTO BEI SMARTBROKER KÖNNEN SIE DIESE AKTIE AB 0 EURO HANDELN. - EIN BROKERWECHSEL ZAHLT SICH OFT AUS! Kann dieses Unternehmen mit seinem 360°-Modell die Branche verändern? Die Ausgangslage ist außergewöhnlich. Das Unternehmen setzt auf ein dreifaches Innovationsmodell: Exploration kritischer Metalle Recycling mit neuartiger Effizienz Technologie für längere Batterielebenszyklen Dabei wurde nicht nur in Zusammenarbeit mit einer der 20 führenden Universitäten weltweit ein innovatives Recyclingverfahren entwickelt, sondern auch eine neue Technologie zur Verlängerung der Batterielebensdauer zur Patentanmeldung eingereicht - mit Unterstützung renommierter staatlicher Forschungsstellen in Nordamerika. Während die Industrie noch nach Lösungen sucht, hat Battery X Metals (WKN: A40X9W)* eine Methode entwickelt, um Graphit in Batteriequalität zurückzugewinnen - ein Rohstoff, der bisher bei den meisten Recyclingverfahren verloren geht. Damit wird eine wichtige Lücke im System geschlossen - mit Blick auf einen Markt, der gerade erst beginnt, sich zu entfalten. Ende 2024 hat Mercedes-Benz als erster Automobilhersteller Europas eine eigene Batterierecyclinganlage mit moderner Prozessintegration eröffnet. Das zeigt, wohin der Trend geht - und dieses Unternehmen könnte an vorderster Front dabei sein. Der erste große Forschungserfolg - und was er bedeutet Ein echter Durchbruch gelang im Bereich Schaumflotation: Die entwickelte Technologie ermöglicht die Rückgewinnung wertvoller Rohstoffe wie Graphit, Lithium, Nickel, Kobalt, Mangan und Kupfer aus Altbatterien - ein Schlüsselfaktor für die Kreislaufwirtschaft. Aktuelle Labortests zeigen eine Graphitgewinnung von bis zu 97?%, bei gleichzeitig kürzerer Flotationsdauer - ein klarer Fortschritt im Vergleich zu bisherigen Verfahren. Die Reinheit liegt bei etwa 69?% - ein Wert, der für die industrielle Weiterverarbeitung mehr als ausreicht. Die Aktie von Battery X Metals (WKN: A40X9W)* reagierte bereits mit einem intraday-Anstieg um über 60?%. Weitere Erfolgsmeldungen, insbesondere im Bereich Prototyp-Entwicklung und Batterie-Upgrade, könnten jederzeit folgen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt Die Elektrifizierung der Welt schreitet rasant voran. Der globale Bedarf an Lithium-Ionen-Batterien soll bis 2030 um 670?% steigen. Von 700 GWh im Jahr 2022 auf 4.700 GWh - vor allem durch den Boom bei Elektrofahrzeugen. Doch bislang werden weniger als 5?% dieser Batterien recycelt. Das ist eine gewaltige Marktlücke. Laut Astute Analytica (Dezember 2024) wächst der Markt für Lithium-Ionen-Batterie-Recycling von 14,93 Mrd. USD auf 62,2 Mrd. USD bis 2033 - bei einer jährlichen Wachstumsrate von 17,69?%. Battery X Metals (WKN: A40X9W)* verfügt über eine Lösung, die erstmals die Rückgewinnung von hochwertigem Graphit im großen Stil ermöglicht. Ein Gamechanger - denn Graphit macht 95?% der Anoden in Lithium-Ionen-Batterien aus und wird bei traditionellen Verfahren häufig zerstört oder ignoriert. Statt Pyro- oder Hydrometallurgie kommt hier ein selektives Verfahren zum Einsatz, das Graphit und Metalloxide trennt, ohne diese zu beschädigen - ein Alleinstellungsmerkmal mit weitreichenden Folgen für die Recyclingwirtschaft. Ein drittes Ass im Ärmel: die Batterie-Rebalancing-Technologie Und es kommt noch mehr: Eine neue Technologie zur Verlängerung der Batterielebensdauer wird aktuell im eigenen Tochterunternehmen entwickelt. Erste Tests durch den kanadischen Forschungsrat (NRC) bestätigen, dass die Technologie nahezu die komplette Kapazität verloren geglaubter Akkus wiederherstellen kann - ein echter Durchbruch. Die vorläufige Patentanmeldung ist eingereicht. Der Prototyp soll noch in diesem Monat fertig sein. Diese Entwicklung allein könnte ein Gamechanger werden - für den Markt, für die Aktie, für Investoren. Fazit: Wer wagt, gewinnt - und zwar mehrfach Ja, dieses Investment ist risikobehaftet. Aber selten waren die Vorzeichen besser. Hier treffen Rohstoffsicherung, Recyclingeffizienz und Batterieinnovation aufeinander - jede dieser Sparten könnte für sich genommen einen Company Maker darstellen. Doch zusammen? Ein technologisches Kraftpaket mit Hebelwirkung. Die kommenden Wochen sind entscheidend. Wer früh investiert, sichert sich eine Position in einem Unternehmen mit echtem Zukunftsgewicht. Wer zu spät kommt, schaut irgendwann nur noch zu. Informieren Sie sich selbst über Battery X Metals (WKN: A40X9W)*: Webseite: https://www.batteryxmetals.com/ Filings von Battery X Metals (Börsenbehörden Kanada): www.sedarplus.ca HIER geht es zum Aktienkurs von Battery X Metals. Mit besten Empfehlungen Ihr inult-Team

www.inult.com *Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei inult/bullVestor definitiv bestehenden Interessenkonflikten und weiters unseren Haftungsausschluss! HINWEIS - DISCLAIMER Risikohinweise und Haftungsausschluss Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei inult vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die Veröffentlichungen von inult dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der inult-/bullvestor-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der inult-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch inult/bullvestor veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von inult/bullvestor enthaltenen Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den inult/bullvestor-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten. Angaben zu Interessenkonflikten Diese Mitteilung ist eine Marketingmitteilung. Diese Mitteilung wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellt weder eine Empfehlung, Finanzanalyse noch eine Anlageberatung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) in Deutschland oder des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 (WAG 2018) in Österreich dar. Sie dient der allgemeinen Information und richtet sich an erfahrene sowie risikobewusste Anleger. Die hierin enthaltenen Informationen beruhen auf von bullvestor Medien GmbH als zuverlässig erachteten Quellen, jedoch kann keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen werden. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Einschätzungen stellen die subjektive Meinung der Ersteller dar und können sich jederzeit ändern, ohne dass dies gesondert bekannt gegeben wird. Historische Wertentwicklungen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse, und solche Aussagen können erhebliche Unsicherheiten und Risiken beinhalten, weshalb tatsächliche Ergebnisse wesentlich von beschriebenen Szenarien abweichen können. Anleger sollten vor jedem Investment ihre finanzielle Situation und ihre Risikotoleranz sorgfältig prüfen und gegebenenfalls eine unabhängige Beratung in Anspruch nehmen, nicht aber diese Mitteilung zur Grundlage einer Investmententscheidung machen. Die folgende Offenlegung erfolgt ausschließlich aus Vorsichtsgründen und dient der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen für den Fall, dass diese Mitteilung entgegen des ausdrücklichen obigen Hinweises dennoch als eine Anlageempfehlung aufgefasst werden sollte: Identität des Verbreiters gemäß Art. 20 MAR iVm Art. 2 der delVO (EU) 2016/958 Diese Mitteilung wurde von Helmut Pollinger für die bullvestor Medien GmbH erstellt und von dieser veröffentlicht. Offenlegung von Interessenkonflikten gemäß Art. 20 MAR iVm Art. 5 delVO (EU) 2016/958 Die bullvestor Medien GmbH handelt im Auftrag der Battery X Metals Inc. und erhielt für die Erstellung und Verbreitung dieser Mitteilungen eine Vergütung. Zudem besteht zwischen bullvestor Medien GmbH und Battery X Metals Inc. eine laufende direkte oder indirekte Geschäftsbeziehung. Die Veröffentlichung dieser Mitteilung dient dazu, die Marktaktivität für die Aktie von Battery X Metals Inc. zu erhöhen, was wirtschaftliche Vorteile für den Auftraggeber der Veröffentlichung sowie verbundene Parteien mit sich bringt. Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Battery X Metals im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung. Aufgrund dieser angeführten Umstände liegen bei der bullvestor Medien GmbH Interessenskonflikte vor, weshalb die Objektivität der veröffentlichten Mitteilung nicht zugesichert werden kann. Anleger sollten die dargestellten Interessenkonflikte sowie das daraus resultierende Risiko einer Beeinflussung der Objektivität der Informationen, die in dieser Mitteilung enthalten sind, in ihre Anlageentscheidung einbeziehen. Medieninhaber & Herausgeber:

bullVestor Medien GmbH

4300 Sankt Valentin, Gutenhofen 4

Tel: +43 7435 540 77 Firmenbuchnummer: FN 275279y

UID- Nummer: ATU 62435644

LEI: 549300IB9WNO0P0OFS60 Geschäftsführer/Alleingesellschafter: Helmut Pollinger Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Helmut Pollinger Behörde gem. ECG: Örtlich zuständige Gewerbebehörde

Anwendbare Vorschriften: Österr. Gewerbeordnung (Bundesgesetzblatt) - Werbung/Marketingmitteilung - Enthaltene Werte: CA07135M2031

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )