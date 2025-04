Genf - Das Biotechunternehmen Addex hat 2024 ausnahmsweise mit einem Gewinn abgeschlossen. Für den weiteren Geschäftsverlauf stehen dem Genfer Unternehmen 3,3 Millionen Franken an liquiden Mitteln zur Verfügung. Wie das Unternehmen am Freitag berichtete, lag der Gewinn 2024 bei 7,1 Franken, nach einem Verlust von 10,6 Millionen im Jahr 2023. Addex hatte im zweiten Quartal 2024 den Verkauf eines Teils seines Geschäfts an Neurosterix abgeschlossen. ...

