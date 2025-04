News von Trading-Treff.de Tesla präsentierte sehr schwache Quartalszahlen, aber einen starken Ausblick von Elon Musk. Kommen die neuen Modelle schnell und bringen einen neuen Drive in die Aktie? Tesla ist weiter der Primus, doch wie lange? Kaum ein Unternehmen hat die Automobilbranche so nachhaltig verändert wie Tesla. Was einst als waghalsiges Startup belächelt wurde, ist heute ein weltweiter Innovationsmotor, der nicht nur Elektroautos populär ...

