HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für STMicroelectronics von 30 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vom Halbleiterunternehmen seit vergangenem Jahr erwartete Erholung der Nachfrage in den Endmärkten verschiebe sich immer weiter nach hinten, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie reduzierte ihre Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2025 und 2026. Gleichwohl gebe es Anzeichen einer Bodenbildung mit Blick auf die Nachfrage aus der Autobranchen und der Industrie./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2025 / 16:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0000226223