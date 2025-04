Alfens Aktie verzeichnet starke Kursgewinne, doch Analysten warnen vor Überhitzung. Wie nachhaltig ist der aktuelle Aufschwung?

Technische Kaufzeichen - aber mit Risiken

Die Alfen-Aktie sendet derzeit widersprüchliche Signale aus. Während technische Indikatoren auf weiteres Potenzial hindeuten, mahnt eine zurückhaltende "Hold/Accumulate"-Einstufung zur Vorsicht.

Der Titel schloss zuletzt bei 13,74 Euro - nach einem kräftigen Plus von 6,38% am Mittwoch. Damit setzt die Aktie ihre Aufwärtsbewegung fort: Seit drei Tagen in Folge im Plus, hat sich der Kurs in den vergangenen zwei Wochen bereits um fast 20% erholt. Besonders bemerkenswert: Das gestiegene Handelsvolumen untermauert den Aufwärtstrend technisch.

Analysten bleiben skeptisch

Doch Vorsicht ist geboten: Trotz der jüngsten Rally wurde die Einstufung kürzlich von "Buy" auf "Hold/Accumulate" herabgestuft. Ein klares Warnsignal für Anleger. Die Volatilität des Titels zeigt sich auch im 52-Wochen-Spektrum - zwischen 9,92 und 43,51 Euro ist alles möglich.

Seit dem Kaufsignal am 4. April hat die Aktie bereits über 28% zugelegt. Die Frage ist: Wie lange hält die Rally noch an? Die gemischten Signale lassen Raum für Spekulation - und für Überraschungen.

