EQS-News: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

Homann Holzwerkstoffe GmbH steigert Umsatzerlöse und bereinigtes operatives EBITDA im Geschäftsjahr 2024



25.04.2025 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Homann Holzwerkstoffe GmbH steigert Umsatzerlöse und bereinigtes operatives EBITDA im Geschäftsjahr 2024 Konzernzahlen spiegeln Resilienz und Krisenfestigkeit des Geschäftsmodells wider

Absatz- und Umsatzsteigerung bei anhaltend guter Ertragskraft

Konsequente Weiterentwicklung der Gruppe sowie der Nachhaltigkeitsstrategie

Ausblick 2025: Moderater Umsatzanstieg und operatives EBITDA auf Vorjahresniveau München, 25. April 2025 - Die Homann Holzwerkstoffe GmbH, einer der führenden europäischen Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie, hat heute ihren Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum trotz eines komplexen Marktumfeldes und der Verzögerung des Produktionsstarts in Litauen eine robuste Geschäftsentwicklung verzeichnet. Durch die Positionierung im hoch spezialisierten Nischenmarkt der veredelten Holzfaserplatten für den industriellen Bereich konnte sich die Gruppe vom allgemeinen Branchentrend absetzen und den Konzernumsatz auf 369,9 Mio. Euro steigern - ein Plus von 15,4 Mio. Euro gegenüber der ursprünglichen Prognose. Das um Sondereffekte aus Währungskursschwankungen bereinigte operative EBITDA lag mit 56,3 Mio. Euro leicht über dem Vorjahreswert und entsprach damit den Erwartungen des Unternehmens. Dies entspricht, bezogen auf die Gesamtleistung, einer EBITDA-Marge von 15,3 % (Vj.: 15,7 %). Insgesamt wurde ein Konzernjahresüberschuss von 14,2 Mio. Euro (Vj.: 23,7 Mio. Euro) erwirtschaftet. Das Eigenkapital erhöhte sich insbesondere aufgrund des positiven Konzernergebnisses sowie der Reduzierung der negativen Eigenkapitaldifferenz aus der Währungsumrechnung auf 197,1 Mio. Euro (Vj.: 179,7 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote stieg damit bei leicht erhöhter Bilanzsumme deutlich auf 33,2 % an (Vj.: 31,1 %). Fritz Homann, Geschäftsführer der Homann Holzwerkstoffe GmbH: "Das Jahr 2024 war geprägt von weiterhin herausfordernden Marktbedingungen, insbesondere durch den Preisdruck für unsere Kernprodukte. Umso mehr freut uns, dass es uns gelungen ist, sowohl im Absatz als auch bei den Erlösen weiter zu wachsen - und das trotz des verzögerten Produktionsstarts in Litauen. Darüber hinaus konnten wir unsere Ergebniserwartungen für das Gesamtjahr 2024 erreichen." Wichtige Investitionen in die Produktionsoptimierung und Start der Inbetriebnahme in Litauen Um die starke Marktposition weiter auszubauen, hat die Homann Holzwerkstoffe Gruppe im Jahr 2024 umfangreiche Investitionen in die Produktionskapazitäten getätigt. Am deutschen Produktionsstandort in Losheim am See wurden die zentralen Anlagen zur Herstellung und Veredelung der Holzfaserplatten vollständig erneuert. Darüber hinaus ist der Bau neuer Hallen geplant. Ein wichtiger Meilenstein war zudem der Start des vierten Werks in Litauen, der sich im vergangenen Jahr verzögert hatte. Nach Erhalt der endgültigen Genehmigungen zu Beginn des Jahres 2025 konnte das Werk in der Nähe der Hauptstadt Vilnius in Betrieb genommen werden. Dies stellt einen bedeutenden Schritt in der Umsetzung der internationalen Expansionsstrategie von Homann Holzwerkstoffe dar. Darüber hinaus ist in naher Zukunft geplant, in den USA Fuß zu fassen und im Südosten des Landes einen weiteren Produktionsstandort aufzubauen. Weitere Fortschritte im Bereich Nachhaltigkeit Im Bereich der Nachhaltigkeit hat die Homann Holzwerkstoffe GmbH im Jahr 2024 große Fortschritte erzielt. Im Einklang mit den künftigen gesetzlichen Anforderungen der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) und der EU-Taxonomieverordnung hat das Unternehmen eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse und eine Gap-Analyse zur Erhebung nichtfinanzieller Informationen durchgeführt. Die freiwillig erstellte Nachhaltigkeitserklärung für das Geschäftsjahr 2024 orientiert sich erstmals strukturell und inhaltlich an den Anforderungen der CSRD. Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 Für das Jahr 2025 zeigt sich die Homann Holzwerkstoffe GmbH optimistisch. Zum Ende des vergangenen Jahres konnte eine Stabilisierung des Preisniveaus für MDF-/HDF-Platten festgestellt werden, die voraussichtlich auch im laufenden Jahr anhalten wird. Das Unternehmen erwartet durch weitere Effizienzsteigerungen in den Bestandswerken und den erfolgreichen Produktionsstart in Litauen einen moderaten Umsatzanstieg. Allerdings wird das neue Werk in Litauen im Jahr 2025 noch keinen positiven Ergebnisbeitrag leisten, weshalb das Unternehmen ein operatives EBITDA auf Vorjahresniveau erwartet. Der Geschäftsbericht 2024 steht unter https://www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/presse-dokumente/finanzberichte/ zur Verfügung. Über Homann Holzwerkstoffe Die Homann Holzwerkstoffe GmbH mit Hauptsitz in München ist ein führender Hersteller von dünnen, hochveredelten, mitteldichten und hochdichten Holzfaserplatten (MDF/HDF). Mit den Produktionswerken in Deutschland in Losheim am See, an den polnischen Standorten Karlino und Krosno/Oder sowie am neuen Standort nahe Vilnius in Litauen beliefert die Gesellschaft die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie weltweit mit Schwerpunkt auf die europäischen Märkte. Das traditionsreiche Familienunternehmen ist seit 2012 am Kapitalmarkt etabliert und mit der Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Tragen Sie sich in unseren Investorenverteiler ein unter: https://www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/ir-kontakt/ Presse/Investor Relations:

IR.on AG

Karolin Bistrovic, Johannes Kaiser

T +49 221 9140 970

homann@ir-on.com Kontakt:

Homann Holzwerkstoffe GmbH

Sandra Jux

T +49 (0)89 99 88 69 0

sj@homanit.org



25.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com