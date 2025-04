Hier ist, was Sie am Freitag, den 25. April, wissen müssen:Nach dem Rückgang am Donnerstag gewinnt der US-Dollar (USD) am frühen Freitag gegenüber seinen Rivalen an Stärke, während die Märkte die neuesten Schlagzeilen zu den US-chinesischen Handelsbeziehungen bewerten. Statistics Canada wird später am Tag die Einzelhandelsumsatzdaten für Februar veröffentlichen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...