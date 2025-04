Der Strommarkt bietet inzwischen auch für Privatkunden große Möglichkeiten. Andreas Piepenbrink, Geschäftsführer von E3/DC, erklärt im Interview im Vorfeld der The smarter E, wie das System ihn nutzt. Dazu hat sich das Unternehmen auch etwas einfallen lassen, wie Kunden leichter zu Smart Metern kommen. Außerdem erläutert er, wie der stand bezüglich der Direktvermarktung, der Wärmepumpeneinbindung und der bidirektionalen Wallboxen ist. Die Intersolar steht vor der Tür. Was gibt es Neues? Andreas Piepenbrink (Foto): Bei uns dreht sich alles darum, wie die Hauskraftwerke aktiv in den Strommarkt kommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...