Der DAX hat am Freitag an seine jüngsten Gewinne angeknüpft. Der deutsche Leitindex legte um 0,5 Prozent auf 22.179 Punkte zu und steuert damit auf ein sattes Wochenplus von aktuell 4,6 Prozent zu.Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Freitag um 0,8 Prozent auf 28.125 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,7 Prozent nach oben. "Optimismus hinsichtlich Zinssenkungen und Zöllen lässt Aktien steigen", hieß es in einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...