Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Freitag den Erholungstrend fort. Hoffnungen auf eine Zinssenkung in den USA und auf eine Deeskalation der Handelsspannungen zwischen den USA und China sorgen laut Händlern für eine gute Stimmung am Markt. Damit könnte für den SMI die Marke von 12'000 Punkten wohl bald wieder zum Thema werden, heisst es am Markt. Der Leitindex war anfangs April, als US-Präsident Donald Trump den «Tag der Befreiung» ausgerufen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...