Im Schweizer Kanton Neuenburg geht die erste PV-Anlage in Betrieb, die zwischen den Gleisen der Bahn verläuft. Die Innovation des Unternehmen Sun Ways soll nun drei Jahre lang auf die Kompatibilität mit dem Bahnverkehr getestet werden. In der Schweiz hat die erste abnehmbare PV-Anlage, die zwischen den Bahngleisen installiert ist, ihren Betrieb aufgenommen. Es geht um eine 100 Meter lange Strecke in Buttes im Schweizer Kanton Neuenburg. Verantwortlich für die Entwicklung ist das Schweizer Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...