Es läuft nicht mehr für die PepsiCo-Aktie. Am Donnerstag war das Papier des US-Getränkeriesen mit einem Minus von -5% einer der großen Verlierer auf dem amerikanischen Markt und fiel auf ein neues 3-Jahrestief. Was drückt so stark auf den Kurs der PepsiCo-Aktie und ist sie auf ihrem Mehrjahrestief einen Kauf wert? Wachstumsprobleme... Es sind schwache Zahlen und eine revidierte Prognose, die den Kurs der PepsiCo-Aktie weiter in den Keller drücken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...