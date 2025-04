FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 25.04.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS AJ BELL PRICE TARGET TO 450 (470) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS ASOS PRICE TARGET TO 290 (330) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 560 (670) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS GB GROUP PRICE TARGET TO 325 (400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 2150 (2320) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 55 (65) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS MORGAN ADVANCED MATERIALS TO 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 220 PENCE - BARCLAYS CUTS PETS AT HOME PRICE TARGET TO 245 (260) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS RENISHAW PRICE TARGET TO 2000 (3100) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RHI MAGNESITA PRICE TARGET TO 3650 (4050) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 365 (385) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 2020 (2290) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS SPIRAX PRICE TARGET TO 7350 (8350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS TT ELECTRONICS TO 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 90 (100) PENCE - BARCLAYS CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 310 (350) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 580 (560) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2000 (2100) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES BABCOCK INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 910 (885) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS RWS HOLDINGS PLC PRICE TARGET TO 195 (305) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES MOLTEN VENTURES PRICE TARGET TO 671 (654) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS GB GROUP PRICE TARGET TO 490 (550) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS IAG PENCE PRICE TARGET TO 370 (400) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS INCHCAPE TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 800 (1000) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 60 (75) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SENIOR PLC PRICE TARGET TO 195 (210) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1100 (1200) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 4900 (5000) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ASOS PRICE TARGET TO 305 (345) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES CRODA INTERNATIONAL TARGET TO 2500 (2430) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 5100 (4900) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS SMITH & NEPHEW TO 'HOLD' - PRICE TARGET 1070 PENCE - RBC CUTS GREENCOAT UK WIND PRICE TARGET TO 160 (165) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS IAG PRICE TARGET TO 370 (400) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 2350 (2450) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 4000 (4110) PENCE - 'SELL'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob