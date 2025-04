www.bernecker.info

www.youtube.com/BerneckerTV

Im Zuge der (gestrigen)Hauptversammlung von SDAX-Wert SCHAEFFLER wurde eine Dividende für das Jahr 2024 in Höhe von 0,25 EUR je Aktie vereinbart. So ermäßigte sich die Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 44,44 %. Somit schüttet SCHAEFFLER insgesamt 294 Mio. Euro an Aktionäre aus. Kommt nicht so gut an!Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion /Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: