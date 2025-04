Die Aktie von BioNTech hat sich in den vergangenen Tagen stark entwickeln können. Nach einem Kurssprung am Mittwoch hat sie auch am Donnerstag ein kräftiges Kursplus verbuchen können. Und in den kommenden Tagen wird es spannend bei Mainzer Biotech-Unternehmen. Gleich mehrere wichtige Termine stehen an.Zum einen präsentiert BioNTech auf der Jahrestagung der American Association for Cancer Research ("AACR"), die heute beginnt und bis 30. April in Chicago, Illinois, stattfindet. Dabei sollten Daten ...

