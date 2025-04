Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://dwbdiv.smartbrokerplus.de/ts/94450/tsc - typ=r&amc=con.smartbrokerplus.536232.548190.CRTuFopWREk&smc1=YouTube (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Alphabet | T-Mobile | Bayer - zwei Neuzugänge in den Depots - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 12 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX - freundlicher Wochenausklang Tops & Flops - Telekom zu Unrecht am DAX-Ende Alphabet - gute Zahlen & neues Geschäftsfeld Intel - Lage bleibt schwierig T-Mobile - Reaktion deutlich übertrieben! Telekom - Rücksetzer ist eine Chance! Safran - Umsatz besser als erwartet Umicore - Ausblick bestätigt Merck - Übernahme von Lrebsspezialisten geplant Bayer - ziehen Anleger Anderson die Ohren lang RWE - Offshore-Projekt in den USA liegen auf Eis Nordex - Umsatz schrammt an den Erwartungen vorbei Depots - zwei Neuzugänge! Zuschauerfragen