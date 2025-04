Zürich - Der US-Dollar hat im Laufe des Freitagvormittags einen Teil seiner jüngsten Gewinne zu Euro und Franken wieder abgegeben. Aktuell wird das Währungspaar Euro/Dollar zu 1,1355 gehandelt. Das ist leicht höher als am Morgen mit 1,1336. Auch zum Franken hat der US-Dollar wieder etwas an Wert eingebüsst und kostet 0,8296 nach 0,8322 Franken am Morgen. Derweil wird die europäische Gemeinschaftswährung mit 0,9420 Franken ebenfalls etwas tiefer gehandelt ...

