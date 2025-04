Paris/London/Zürich - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag etwas zugelegt. Positive Signale im Zollstreit und mehrheitlich gute Zahlen der Unternehmen stützten. Der EuroStoxx50 stieg am Mittag um 0,84 Prozent auf 5.157,76 Punkte. Ausserhalb des Euroraums war die Entwicklung verhalten. Der Schweizer SMI zog um 0,56 Prozent auf 11.984,28 Punkte an, während der britische FTSE 100 um 0,1 Prozent auf 8.414,66 Punkte zulegte. Einmal mehr stand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...