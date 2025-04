LM Pay ist auf die Bereitstellung von Verbraucherkrediten spezialisiert, die zur Vorfinanzierung medizinischer und zahnärztlicher Behandlungen, einschließlich Krankenhauskosten, dienen. Diese Kredite decken ein breites Spektrum medizinischer Behandlungen ab. Darüber hinaus umfasst das Geschäftsmodell des Unternehmens auch die Finanzierung veterinärmedizinischer Leistungen. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 07.05.2025 um 14:00 Uhr einen Online-Earnings Call mit Jakub Czarzasty, CEO der LM Pay. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in englischer Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-05-07-14-00/Y00-GR zur Verfügung gestellt.