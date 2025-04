DJ Bayer rechnet ab 2027 wieder mit Umsatzwachstum im Pharmageschäft

DOW JONES--Bayer will trotz des ausgelaufenen Patentschutzes für den Blutverdünner Xarelto und dem anstehenden Ende der Exklusivität des Augenmittels Eylea in zwei Jahren in seinem Pharmageschäft wieder zu Umsatzwachstum zurückkehren, wie Oelrich bei der virtuellen Hauptversammlung auf Nachfragen von Aktionären sagte.

Basis dafür sind aus Sicht von Pharma-Chef Stefan Oelrich unter anderem das Krebsmittel Nubequa und das Medikament Kerendia, für die in diesem Jahr jeweils Zulassungen für eine neue Anwendung erwartet werden. 2025 werden für beide Medikamente zusammen Umsätze von 2,5 Milliarden Euro erwartet, nach knapp 2 Milliarden Euro 2024.

Oelrich sagte weiter, 2028 rechne Bayer auch wieder mit einer Rückkehr zu Margenwachstum im Pharmageschäft.

Einen wesentlichen Beitrag zum Pharmaumsatz wird nach Einschätzung von Oelrich auch Xarelto liefern. Er gehe davon aus, dass sich dessen Umsatz mittelfristig bei etwa 1 Milliarde Euro liegen werde. 2024 hatte das Bestsellermedikament noch einen Umsatz von 3,48 Milliarden Euro.

