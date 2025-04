Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Generalversammlung der Baloise Holding AG: Verwaltungsratsmitglieder gewählt und Dividendenerhöhung genehmigt



25.04.2025





Basel, 25. April 2025. Die Aktionärinnen und Aktionäre der Baloise Holding AG stimmten an der 62. ordentlichen Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrats zu und genehmigten die beantragte Dividendenerhöhung von 0.40 CHF auf 8.10 CHF pro Aktie. Ausserdem bestätigten sie die Wahl von André Helfenstein und Vincent Vandendael als neue Verwaltungsratsmitglieder. Christoph Gloor und Prof. Hans-Jörg Schmidt-Trenz wurden von Verwaltungsratspräsident Dr. Thomas von Planta für ihre wertvolle Tätigkeit für Baloise mit Dank verabschiedet. Dividendenerhöhung gutgeheissen Die Generalversammlung der Baloise Holding AG stimmte den Anträgen des Verwaltungsrats in allen Traktanden zu. So genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre den Lagebericht, die Jahres- sowie die Konzernrechnung 2024 und erteilten den Mitgliedern des Verwaltungsrats sowie der Geschäftsführung die Entlastung.

Darüber hinaus nahm die Generalversammlung den Dividendenantrag des Verwaltungsrats an. Entsprechend wird aus dem Bilanzgewinn eine Bruttodividende von 8.10 CHF pro Aktie ausgeschüttet. Dies entspricht einer Dividendenerhöhung von 0.40 CHF.

Zu der geplanten Fusion mit Helvetia sagte Verwaltungsratspräsident Dr. Thomas von Planta in seiner Rede: «Wir werden unsere unternehmerischen Kräfte mit Helvetia bündeln, ein Zusammenschluss auf Augenhöhe, welcher strategisch überzeugt. Es ist auch ein Generationenprojekt, welches uns in eine neue Liga bringen wird. Es entsteht die zweitgrösste Schweizer Versicherungsgruppe und ein in Europa führender Versicherer. Als grösster Versicherungsarbeitgeber in der Schweiz werden wir zudem nachhaltige Stabilität für alle Stakeholder schaffen.» In diesem Zusammenhang wies er auf die kommende, ausserordentliche Generalversammlung vom 23. Mai 2025 hin. Neumitglieder in den Verwaltungsrat der Baloise Holding AG gewählt Die Generalversammlung bestätigte die Wahl von André Helfenstein und Vincent Vandendael in den Verwaltungsrat der Baloise Holding AG. Durch die Zuwahl wird das Versicherungs- und Finanzmarktwissen sowie die entsprechende Erfahrung im Verwaltungsrat weiter gestärkt.

Für den Vergütungsausschuss wurden Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen und Christoph Mäder wiedergewählt. Ausserdem wurden Dr. Maya Bundt und Vincent Vandendael neu in den Vergütungsausschuss gewählt.

Nach elf beziehungsweise sieben erfolgreichen Amtsjahren im Verwaltungsrat der Baloise Holding AG traten Christoph Gloor und Prof. Hans-Jörg Schmidt-Trenz nicht mehr zur Wiederwahl an. Verwaltungsratspräsident Dr. Thomas von Planta sprach den beiden in seiner Rede seinen Dank für ihre langjährige, verdienstvolle Arbeit im Verwaltungsrat aus. Insgesamt nahmen an der ordentlichen Generalversammlung in der Messe Basel 1'001 Aktionärinnen und Aktionäre teil. Gesamthaft waren 26'432'791 Aktienstimmen (57.7% des Aktienkapitals) an der Generalversammlung vertreten. Die vollständige Rede von Dr. Thomas von Planta kann in deutscher Sprache unter www.baloise.com/generalversammlung heruntergeladen werden und ist ab dem 28. April 2025 als Videostream auf www.youtube.com/BaloiseGroup einsehbar. Wichtige Daten Dienstag, 29. April 2025: Ex-Dividenden-Datum

Ex-Dividenden-Datum Freitag, 2. Mai 2025: Dividendenfälligkeit

Dividendenfälligkeit Freitag, 23 . Mai 2025: ausserordentliche Generalversammlung Baloise Holding AG

Wichtige Daten Dienstag, 29. April 2025: Ex-Dividenden-Datum
Freitag, 2. Mai 2025: Dividendenfälligkeit
Freitag, 23. Mai 2025: ausserordentliche Generalversammlung Baloise Holding AG
Mittwoch, 10. September 2025: Semesterabschluss 2025

Internet: www.baloise.com

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Tel.: +41 58 285 82 14

Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81 Über Baloise



Bei Baloise dreht sich alles um die Zukunft. Wir machen das Morgen für unsere Kundinnen und Kunden leichter, sicherer und unbeschwerter und übernehmen dafür heute Verantwortung. Wir sind mehr als eine traditionelle Versicherung. Mit unseren smarten Finanz- und Versicherungslösungen gestalten wir ein ganzheitliches Dienstleistungserlebnis. In unserer täglichen Arbeit sind loyale Fürsorge, zuverlässige Zusammenarbeit und vertrauensvolle Beziehungen zentrale Elemente in der Interaktion mit unseren Stakeholdern. Wir halten unseren Kundinnen und Kunden in Finanzfragen den Rücken frei, sodass diese sich um die wichtigen Dinge in ihrem Leben kümmern können und Inspiration für Neues in ihrem Alltag finden. Als europäisches Unternehmen mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) und Tochtergesellschaften in Belgien, Deutschland und Luxemburg, wirkt Baloise seit über 160 Jahren mit aktuell 8'000 Mitarbeitenden. Im Geschäftsjahr 2024 haben wir mit unseren Dienstleistungen ein Geschäftsvolumen von rund CHF 8.6 Mrd. generiert. Die Aktie der Baloise Holding AG (BALN) ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.



