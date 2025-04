Intel steckt in der Krise und hat nun neue Quartalszahlen präsentiert. Doch diese führen nicht etwa zum Turnaround der Aktie, sondern führen noch weiter nach unten. Wird es jetzt ganz düster für Anleger? Zahlen enttäuschen Anleger Auf den ersten Blick waren die von Intel vorgelegten Zahlen am Donnerstag nach Börsenschluss sehr gut. Das Unternehmen meldete einen Gewinn je Aktie von 0,13 US$ für das Q1 (0,00 US$ waren erwartet worden). Gleichzeitig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...