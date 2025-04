In Finnland will das Unternehmen Energiequelle in die Produktion von Wasserstoff einsteigen. Das Land bietet europaweit sehr günstigen, emissionsfreien Strom zur Erzeugung an. Energiequelle hat die Planungszusage für ein Wasserstoffvorhaben in Finnland erhalten. Wie das Unternehmen mitteilte, befindet sich das Oulu Green Hydrogen Park-Projekt 600 km nördlich von Helsinki. Die erste Phase des Projekts umfasst den Bau einer Wasserstoffproduktionsanlage mit einer maximalen Kapazität von fünf MW sowie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...