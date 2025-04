© Foto: Georgios Kefalas/KEYSTONE/dpa

Bayer-CEO Anderson hat den Aktionären auf der Hauptversammlung wenig Hoffnung gemacht: 2025 werde das schwierigste Jahr des Turnarounds. Die Dividende bleibt minimal, die Glyphosat-Prozesse drücken.Der Bayer-CEO Bill Anderson hat auf der Hauptversammlung am Freitag ein offenes Bild gezeichnet: Die Situation des Konzerns sei angespannt, aber nicht hoffnungslos - mit klaren Plänen für den Turnaround. Die drängendsten Themen aus Sicht der Aktionäre: Rechtsstreitigkeiten, Schulden, Dividende, Profitabilität und strategische Ausrichtung. Bayer kämpft weiterhin mit den finanziellen Altlasten aus den Glyphosat-Klagen in den USA. "Die Rechtsstreitigkeiten in den USA […] kosten uns sehr viel Geld …