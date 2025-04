T-Mobile US überzeugte im Quartal mit starken Finanzkennzahlen, darunter ein Umsatzplus von 6,6 Prozent und ein Anstieg des Free Cash Flow um fast 30 Prozent. Dennoch sorgte das verfehlte Ziel beim Kundenwachstum für Enttäuschung an der Börse, was zu Kursverlusten bei T-Mobile und der Deutschen Telekom führte. Trotz kurzfristiger Rückschläge bleibt das Unternehmen innovativ und hebt die Jahresprognose für 2025 leicht an.Verpasste Erwartungen: ...

