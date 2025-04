EQS-Media / 25.04.2025 / 15:00 CET/CEST

029 Group SE: Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2024 Berlin, 25. April 2025. Die 029 Group SE (ISIN: DE000A2LQ2D0), eine globale Hospitality- und Lifestyle-Plattform, gibt die Veröffentlichung ihres Geschäftsberichts 2024 bekannt. Die 029 Group SE weist für das Geschäftsjahr 2024 einen positiven Jahresüberschuss in Höhe von 334.207 EUR aus, was eine deutliche Trendwende gegenüber dem Jahresfehlbetrag des Vorjahres von -5.624.631 EUR darstellt. Dieses Ergebnis ist in erster Linie auf den erfolgreichen Verkauf der Beteiligung an Emerald Stay zurückzuführen. Unsere Beteiligung Limestone Capital setzte seine Expansion im Hospitality-Sektor fort, unter anderem durch die Übernahme und Wiedereröffnung von Aethos Sardinia sowie neue strategische Beteiligungen, darunter Selar, ein Anbieter nachhaltiger Luxus-Kreuzfahrten. Die Beteiligung Hotelbird baute seine führende Position im deutschen Markt der Hospitality-Technologien weiter aus - durch neue Partnerschaften und Produktinnovationen. Im Consumer-Sektor erzielte unsere Beteiligung TRIP einen Rekordumsatz, erweiterte sein Produktangebot und stärkte seine Vertriebspräsenz in Großbritannien und den USA. Unser Investment Brother's Bond festigte mit einer erfolgreichen Finanzierungsrunde in Höhe von 7,5 Mio. USD seine finanzielle Basis und vollzog erfolgreich den Markteintritt in Europa - ein wesentlicher Schritt zur Vorbereitung auf weiteres Wachstum. Geschäftsführer Leon Sander kommentierte das Geschäftsjahr wie folgt: "Im Jahr 2024 hat die 029 Group SE die Widerstands- und Anpassungsfähigkeit ihrer Plattform unter Beweis gestellt. Trotz eines herausfordernden makroökonomischen Umfelds haben unsere Portfoliounternehmen durch strategische Fortschritte wesentliche Weiterentwicklungen erzielt. Wir bleiben der langfristigen Wertschöpfung verpflichtet - gestützt auf operative Kompetenz und einen disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation." Der Jahresbericht 2024 ist verfügbar unter: https://www.029-group.com/de/investor-relations .

Über 029 Group SE Die 029 Group SE ist davon überzeugt, dass die nächste Generation von Verbrauchermarken auf Verbindungen, Erlebnissen und Gemeinschaft aufbauen wird. In einer post-pandemischen Welt entstehen und verstärken sich neue Arbeits-, Lebens- und Freizeitmuster. Diese Trends schaffen Möglichkeiten für innovationsgetriebenes Unternehmertum mit starkem Gemeinschaftsfokus in den Bereichen Hospitality und Lifestyle. Die 029 Group unterstützt die stärksten Unternehmer mit einem praxisnahen Investitionsansatz und konzentriert sich auf Bereiche, in denen sie durch ihre Plattform, ihr globales Netzwerk und ihre Expertise im Unternehmensaufbau einen erheblichen Mehrwert schaffen kann. Die 029 Group hat ihren Sitz in Berlin, Deutschland. Weitere Informationen: https://www.029-group.com/ 029 Group SE

Kurfürstendamm 14

10719 Berlin

E-Mail: ir@029-group.com

https://www.029-group.com/



