Bei T-Mobile US, einer Tochter der Deutschen Telekom, steigt der Umsatz im ersten Quartal um 6,6 Prozent auf 20,89 Milliarden Dollar an. Das bereinigte EBITDA verbessert sich um 7,9 Prozent auf 8,26 Milliarden Dollar. Der Gewinn legt um rund 25 Prozent auf 2,95 Milliarden Dollar zu. Für das Gesamtjahr erwartet T-Mobile US nun ein bereinigtes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...