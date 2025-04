Nach einem kräftigen Rücksetzer haben sich die Magnificent 7 zuletzt eindrucksvoll zurückgemeldet. Doch von vergangenen Rekordständen sind die Tech-Giganten noch ein gutes Stück entfernt. DER AKTIONÄR beleuchtet, welche Chancen und Risiken sich daraus für Anleger ergeben. Seit Trumps "Liberation Day" am 2. April - jenem verhängnisvollen Tag, an dem der US-Präsident mit der Zollkeule schwang und Strafzölle gegen zahlreiche Länder ankündigte - hatte der Magnificent-7-Index bis zum Tiefpunkt am 22. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...