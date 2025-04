FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Onlinebroker Flatexdegiro will nach einem langen Führungsstreit den Banken- und Finanz-Manager Hans-Hermann Lotter zum neuen Oberaufseher machen. Das machte das Unternehmen am Freitag mit der Tagesordnung zur Hauptversammlung am 2. Juni bekannt. Lotter stellt sich den Aktionären für eine Amtszeit von drei Jahren zur Wahl in den Kontrollrat und soll im Erfolgsfall auch die Führung des Gremiums übernehmen, wie das Frankfurter MDax -Unternehmen mitteilte.

Aktuell führt Stefan Müller den Aufsichtsrat interimistisch. Dieser stellt sich wie auch Großaktionär Bernd Förtsch zur Wiederwahl in den Kreis der Aufseher. Lotter habe langjährige Erfahrung in leitender Tätigkeit im Bankgeschäft, darunter beim Finanzinvestor Advent, hieß es. Er ist unter anderem stellvertretender Aufsichtsratschef des Gewerbeimmobilienfinanzierers Aareal Bank.

Großaktionär Förtsch lag seit März vergangenen Jahres mit der Unternehmensführung von Flatexdegiro im Clinch und hatte unter anderem den ehemaligen Vorstandschef Frank Niehage und auch den ehemaligen Aufsichtsratschef Martin Korbmacher scharf kritisiert. Niehage war daraufhin im April 2024 zurückgetreten, Korbmacher aber zunächst an Bord geblieben. Die Aktionäre hatten auf der Hauptversammlung im vergangenen Juni beiden die Entlastung verwehrt. Korbmacher hatte sich im späteren Verlauf dazu entschieden, sein Mandat mit Wirkung zum 27. März niederzulegen./men/he