Renault nimmt ab sofort Reservierungen für den vollelektrischen Mini-Sportwagen R5 Turbo 3E an, der an das kultige Rallye-Auto aus den 80ern erinnert. Doch wer das streng limitierte Retro-Car haben will, muss einen stolzen Preis zahlen. Der R5 Turbo 3E kostet in Deutschland 155.000 Euro - und damit ein Vielfaches mehr als der ursprüngliche R5 Turbo, der 1980 bei 44.600 D-Mark startete. Allerdings waren die damals auch viel mehr wert als heute, Stichwort ...

Den vollständigen Artikel lesen ...