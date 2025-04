Zürich - Am Devisenmarkt herrscht am Freitagnachmittag relative Ruhe. Der Euro hat gegenüber dem Franken auf 0,9426 von 0,9420 am Mittag leicht angezogen. Ebenso minim hat sich der US-Dollar auf 0,8290 von 0,8296 Franken verbilligt. Der Euro wiederum hat sich gegenüber dem US-Dollar auf 1,1369 von 1,1355 etwas verteuert. Dabei hatte die Publikation des Index zum Michigan-Konsumklima kaum einen spürbaren Einfluss. Die Stimmung der US-Konsumenten hat ...

