First Graphene verzeichnet Kursanstieg, doch der Abwärtstrend bleibt bestehen. Kann der Graphen-Hersteller die Erholung fortsetzen?

Gemischte Signale am Markt

Die Aktie von First Graphene legte gestern spürbar zu und gewann 5,13%, nachdem sie von 0,039 auf 0,041 Australische Dollar stieg. Das Handelsvolumen stieg parallel zum Kurs - ein technisch positives Signal. Seit dem Tiefpunkt am 7. April hat der Titel bereits 7,89% zugelegt. Doch ist das mehr als nur eine kurze Erholung?

Abwärtstrend bleibt intakt

Trotz des jüngsten Aufschwungs sendet der Chart weiterhin überwiegend negative Signale. Der Titel bewegt sich innerhalb eines breiten Abwärtstrends und könnte in den nächsten drei Monaten noch einmal um 25% einbrechen. Allerdings: Sollte es gelingen, das aktuelle Niveau zu halten oder sogar auszubauen, könnte sich die technische Einschätzung schnell ändern. Die entscheidende Frage lautet: Reicht die aktuelle Dynamik für eine echte Trendumkehr?

Wachstumsmarkt mit Potenzial

Der globale Graphen-Markt soll bis 2029 auf 2,94 Milliarden US-Dollar wachsen - eine jährliche Wachstumsrate von 24%. Besonders die Nachfrage nach Bulk-Graphen für Elektronik und Energiespeicher treibt diese Entwicklung voran. Als etablierter Produzent könnte First Graphene langfristig von diesem Trend profitieren. Doch zunächst muss der Titel die aktuellen Widerstände überwinden.

