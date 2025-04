Bitcoin im Wettlauf der wertvollsten Assets: Aktuelle Marktstellung im Vergleich zu Amazon, Silber & Co.

Der Bitcoin ist durch seinen massiven Kursanstieg in den vergangenen Jahren zu einem der wertvollsten Assets überhaupt geworden. Die Mutter aller Kryptowährungen stieg trotz der Unsicherheit um den Handelskonflikt zwischen den USA und China von 75.000 US-Dollar bis auf fast 95.000 US-Dollar. Diese Entwicklung zeigt nicht nur eine Entkopplung von den allgemeinen Aktienmärkten, sondern schickt Bitcoin zudem in ein Rennen um den Platz als fünftwertvollstes Asset der Welt.

Bitcoins aktuelle Position im globalen Ranking

Aktuell liegt die Marktkapitalisierung der Mutter aller Kryptowährungen bei 1,852 Billionen US-Dollar, was den achten Platz im globalen Ranking nach Market Cap bedeutet. Auf Platz sieben folgt das Edelmetall Silber mit 1,878 Billionen US-Dollar. Auf Platz sechs und fünf liegen dann die beiden Tech-Konzerne Amazon und Alphabet mit 1,953 Billionen bzw. 1,979 Billionen US-Dollar.

Dementsprechend könnte Bitcoin bei einem weiteren Anstieg relativ schnell einige Plätze im globalen Ranking nach vorne rücken. Allerdings steht ganz oben auf dem ersten Platz der größten Assets das Edelmetall Gold mit einer Marktkapitalisierung von unglaublichen 22,327 Billionen US-Dollar, die besonders durch die kürzliche Kursrallye nochmals deutlich nach oben getrieben wurde.

Kann Bitcoin jemals Gold überholen?

Für den Bitcoin, der auch als digitales Gold bekannt ist, ist es noch ein sehr langer Weg bis an die Spitze. Doch einige Experten rechnen damit, dass dies früher oder später erreicht werden kann. Ein prominenter Vertreter dieser These ist CZ, der langjährige CEO von Binance, der einen Anstieg des Kurses von Bitcoin auf 850.000 US-Dollar prognostizierte. Sogar Kurse über 900.000 US-Dollar und mehr sollen laut dem Experten möglich sein.

Grund für den Optimismus von CZ ist dabei seine Annahme, dass der Bitcoin Gold in seiner Form als Inflationsschutz und Wertspeicher ablösen kann. So nannte der Experte das Edelmetall ein "veraltetes Finanzinstrument", dem die Mutter aller Kryptowährungen durch ihren digitalen Ansatz bessere Argumente entgegenzusetzen hätte. Darunter fallen die einfachere Benutzbarkeit, schnelle Transaktionen sowie die Speicher- und Transportierbarkeit.

Bitcoin Bull Presale: Memecoin trifft auf Bitcoin-Erfolg

Anleger, die optimistisch für den weiteren Kursverlauf der Kryptowährung sind, haben jetzt die Chance, überproportional von deren Anstieg zu profitieren. Mit Bitcoin Bull werden erstmals Bitcoin und Memecoin miteinander vereint. Dadurch bietet sich Anlegern die Möglichkeit, an der weiteren Kursentwicklung der Mutter aller Kryptowährung zu partizipieren und gleichzeitig die Chance auf einen potenziellen Profiteur im nächsten Memecoin-Hype zu haben.

Das Besondere an Bitcoin Bull ist, dass das Projekt seine Anleger immer dann belohnt, wenn BTC ein neues Level im Kurs erreicht. In einem solchen Fall winken dann entweder Token Burns oder Airdrops von echten Bitcoins. Zusätzlich bietet Bitcoin Bull attraktive Staking-Prämien für Anleger, die sich dafür entscheiden, ihre Coins für sich arbeiten zu lassen. Konkret winken dabei zum aktuellen Zeitpunkt 80 Prozent pro Jahr und das für die ersten zwei Jahre. Das Projekt hat bereits fünf Millionen US-Dollar im Presale einsammeln können, und die nächste Preiserhöhung rückt immer näher.

