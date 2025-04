Berlin - Vor dem Hintergrund der Eskalation zwischen Indien und Pakistan hat der bisherige Vorsitzende der deutsch-indischen Parlamentariergruppe, Ralph Brinkhaus (CDU), die künftige Bundesregierung aufgefordert, der Indopazifik-Region mehr Beachtung zu schenken."Die neue Bundesregierung ist gut beraten, bei allen Konflikten in Europa den Blick mehr auf die indopazifische Region zu richten", sagte Brinkhaus dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Samstagausgaben. "Denn auch hier kann die geopolitische Lage ernsthaft destabilisiert werden. Und gerade im Hinblick auf Indien brauchen wir eindeutig mehr Engagement als in den letzten Jahren."Brinkhaus drängte auf eine Befriedung der Lage, die sich nach einem Anschlag in Kaschmir zugespitzt hatte, bei dem zahlreiche Touristen getötet wurden. "Wir müssen die Lage sehr ernst nehmen. Das ist für Indien eine ganz schwierige Situation. Trotzdem muss jetzt alles getan werden um die Lage zu deeskalieren", sagte der CDU-Politiker.