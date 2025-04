Die Hospitality- und Lifestyle-Plattform 029 Group SE (DE000A2LQ2D0) meldet einen beachtlichen Turnaround: Nachdem im Vorjahr noch ein sattes Minus von 5,6 Millionen Euro zu Buche stand, weist der frisch veröffentlichte Geschäftsbericht für 2024 einen Jahresüberschuss von 334.207 Euro aus.

Emerald-Verkauf als Heilsbringer

Wer allerdings auf einen operativen Durchbruch gehofft hatte, wird beim genauen Studium des Geschäftsberichts ernüchtert. Der Gewinnsprung resultiert in erster Linie aus dem erfolgreichen Verkauf der Beteiligung an Emerald Stay. Ein klassischer Einmaleffekt also, der die grundsätzliche Frage aufwirft: Kann das Berliner Unternehmen auch ohne solche Transaktionen profitabel wirtschaften?

Die Antwort darauf muss die 029 Group erst noch liefern. Dennoch gibt die Entwicklung der verbliebenen Beteiligungen durchaus Anlass zur Hoffnung. Limestone Capital setzte seine Expansion im Hospitality-Sektor fort und erweiterte sein Portfolio unter anderem um Aethos Sardinia sowie um Selar, einen Anbieter nachhaltiger Luxus-Kreuzfahrten. Hotelbird, Spezialist für Hospitality-Technologien, konnte seine führende Position im deutschen Markt durch neue Partnerschaften und Produktinnovationen ausbauen. […] Wie es mit den Firmen-Beteiligungen läuft, lesen Sie bei www.nebenwertewelt.de

