Ulm - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Ulm sind drei Menschen ums Leben gekommen.Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war am Tag zuvor ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 23 Uhr auf der K9913 von Thalfingen in Richtung Ulm unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geriet. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden VW Touran, der mit drei Personen besetzt war.Der 21-jährige Mercedes-Fahrer aus dem Kreis Böblingen erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die 81-jährige Fahrerin des VW Touran starb später in einem Krankenhaus. Eine 77-jährige Mitfahrerin im VW Touran verstarb ebenfalls noch an der Unfallstelle. Der bislang nicht identifizierte Beifahrer des VW Touran wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Die drei Insassen des VW Touran stammen aus dem Alb-Donau-Kreis.Die Staatsanwaltschaft Ulm hat zur Klärung der Unfallursache einen Sachverständigen hinzugezogen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von etwa 80.000 Euro. Die K9913 war in beide Richtungen bis 08:15 Uhr komplett gesperrt. Der Verkehrsdienst Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen. An der Unfallaufnahme waren neben der Polizei auch die Feuerwehr Ulm, der Rettungsdienst sowie die Straßenmeisterei Ulm und Neu-Ulm beteiligt.